كريستيانو رونالدو يريد راشفورد في ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد يتجه إلى التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، إذا أخفق في الحصول على خدمات مهاجم توتنهام، هاري كين.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن النادي الإسباني وضع راشفورد كخطة بديلة، إن لم ينجح في التعاقد مع كين في الصيف المقبل، حيث أكد نادي توتنهام أكثر من مرة أنه لا يفكر في بيع أي من نجومه.

وأشارت الصحيفة أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنيتيو بيريز، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يميلان أكثر للتعاقد مع راشفورد.

ويرى رونالدو أن راشفورد سيكون أحد أبرز النجوم العالمين في المستقبل، كما أن التعاقد معه لا يتطلب الإطاحة بالفرنسي كريم بنزيما، على عكس ما سيحدث إذا تعاقد النادي “الملكي” مع كين.

وأكدت بعض من وسائل الإعلام الإسبانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً كبيراً من أجل إسالة لعاب رئيس نادي توتنهام، دانيل ليفي، ودفعه للتخلي عن كين.

وألمحت التقارير الإعلامية إلى أن اللاعبين كريم بنزيما وغاريث بيل، نجمي ريال مدريد، قد يكونا طرفاً في الصفقة المنتظرة.

وإذا كان توتنهام يتمسك بالحصول على مبلغ 179 مليون يورو مقابل الاستغناء عن كين، فإنه أيضاً يرغب بالإضافة إلى ذلك في استعادة نجمه القديم، لوكا مودريتش، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية.