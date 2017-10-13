كلوب: لا يوجد من هو أفضل مني لقيادة ليفربول

وصف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن مواجهة فريقه في الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد بأنها من أكثر المباريات المميزة في العالم.

ويستقبل ليفربول، الذي يحتل المركز السابع في الترتيب، على أرضه “الشياطين الحمر” السبت المقبل، الذين يتقاسمون الصدارة مع مانشستر سيتي.

وقال كلوب: “إنها واحدة من أكثر المباريات المميزة في العالم، نعرف ذلك ونحترمه، ولذلك نود تحقيق نتيجة جيدة، مانشستر يونايتد لديه مهارة كبيرة، ولكننا إيجابيين ونحن نرغب في أن يأتي موعد اللقاء”.

ويبدو أن المدرب الالماني سيدفع منذ البداية بالبرازيليين فيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينيو، اللذين انضما لتدريبات الفريق أمس الخميس، بعد فترة الالتزامات الدولية للمنتخبات.

وقال المدرب الألماني: “فيليب لعب مبارتين وروبرتو خمس دقائق، كلاهما قاما برحلة طويلة للغاية، ولكني أدرك أنهما في حالة جيدة، سيكونان في حالة جيدة لمواجهة الغد”.

وبسؤاله عن مستقبله في آنفيلد بعد النتائج الأخيرة السيئة، أكد كلوب أنه “لا يعتقد أنها لا تكون النتائج المثالية، ولكن من الصعب إيجاد خيار أفضل منه لقيادة الفريق”.

وقال يورغن كلوب: “أعرف أن 99% من الجماهير تدرك أننا في الاتجاه السليم، قد لا تكون النتائج مثالية وأرى من الصعب أن يكون هناك خيار أفضل، علينا الآن المنافسة على كل نقطة”.

وأضاف مدرب ليفربول: “علينا تحسين وضعنا، أنا صريح، وأعتقد أنه لا يوجد مدربين كثر يمكنهم القيام بهذا العمل بشكل أفضل”.