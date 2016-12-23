كلوب: ليفربول لن يضم صفقات قوية في الإنتقالات الشتوية

قال مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة، إنه على الأرجح لن يقوم بأي تحركات كبرى في فترة الانتقالات الشتوية، رغم الإصابات ومشاركة ساديو ماني في كأس الأمم الأفريقية.

وقال كلوب إن المهاجم دانييل ستوريدج لم يتعاف بالكامل من اصابة في ربلة الساق، بينما يعاني المدافع جويل ماتيب من إصابة في الكاحل، وأصيب فيليبي كوتينيو في الكاحل وعلى الأرجح لن يكون جاهزاً للمشاركة أمام مانشستر سيتي 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: “أنا سعيد للغاية بالفريق. لا يزال أمامنا خيارات”.

وأضاف: “يمكنني القول إننا لا نريد إقناع اللاعبين بالأموال.. نملك لاعبين ممتازين.. وإذا أراد شخص أن يكون جزءً من الفريق فنحن نرحب به”.

وتابع كلوب أن ليفربول لن يعاني بسبب غياب هدافه ماني، الذي سيلعب مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية في الغابون يناير المقبل.

وقال: “كنا نعرف في السابق بأمر مشاركة ساديو في كأس الأمم الأفريقية.. كان جزء من الاتفاق. لا يزال بإمكاننا اللعب بطرق مختلفة.. يمكن للاعبينا اللعب في أكثر من مركز. ونحتاج لاستخدام ذلك”.