كلوب: ليفربول نجح في إحباط مفاجأة إيفرتون

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه كان ينبغي على فريقه إحباط طريقة اللعب الشرسة لإيفرتون قبل أن يفوز عليه 1-0 بفضل هدف ساديو ماني في الوقت بدل الضائع بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: “أفضل شيء يمكن فعله في مباراة مثل هذه هو الفوز وشاهدتم مدى سعادة جماهيرنا”.

وأضاف: “لا أستطيع تذكر حصول إيفرتون على فرصة واحدة، خطة إيفرتون كانت شرسة، كان اللاعبون يضغطون علينا في كل مكان في الملعب ومن الصعب اللعب ضد هذه الطريقة”.

وتابع: “لم نتمكن من التعامل مع هذا الأسلوب في البداية، سيكون رد فعلنا أفضل ضد هذه الطريقة في أشهر قليلة”.

واختتم: “كنا أفضل كثيراً في الشوط الثاني، وكان يمكننا هز الشباك مبكراً، إذا فزت بمباريات عندما تكون فقط في حالة رائعة فلن تتنصر كثيراً، كانت المباراة مثل معركة وكنا على استعداد لها”.