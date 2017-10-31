كوبر يضم محترف الرائد للمنتخب المصري

انضم محمود عبد الرازق (شيكابالا) اليوم الثلاثاء إلى تشكيلة مصر التي ستواجه غانا خارج ملعبها، في ختام تصفيات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر المقبل، بعد بداية قوية لمشواره مع الرائد السعودي، عقب انتقاله من الزمالك على سبيل الإعارة.

ولم يشارك شيكابالا، الذي خاض 24 مباراة دولية، مع مصر منذ الهزيمة 1-0 أمام تونس في القاهرة في سبتمبر 2014 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وسجل شيكابالا (31 عاماً) أربعة أهداف في مبارياته الست الأولى مع الرائد في الدوري السعودي، ليقنع هيكتور كوبر مدرب مصر بضمه مجدداً.

وأعلن الأرجنتيني كوبر الأسبوع الماضي قائمة من 16 لاعباً يلعبون في أندية خارج البلاد، من أجل مواجهة غانا غير المؤثرة في 12 نوفمبر، بعد أن ضمن “الفراعنة” التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، عقب الفوز على الكونغو في وقت سابق هذا الشهر.

وتتقدم مصر، التي تتصدر المجموعة الخامسة، بفارق أربع نقاط على أوغندا أقرب منافسيها، وست نقاط على غانا صاحبة المركز الثالث قبل الجولة الأخيرة في التصفيات.

ومن المنتظر أن يستكمل كوبر تشكيلته باللاعبين المحليين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وجاءت التشكيلة التي أعلنها كوبر على النحو التالي:

حراس المرمى

عصام الحضري (التعاون السعودي).

مدافعون

أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) محمد عبد الشافي (الأهلي السعودي) أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي) عمر جابر (بازل السويسري) كريم حافظ (ريسنغ لانس الفرنسي).

لاعبو وسط

محمد النني (آرسنال الإنجليزي) محمود حسن “تريزيغيه” (قاسم باشا التركي) سام مرسي (ويغان أتليتيك الإنجليزي) رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) محمود عبد الرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي).

مهاجمون

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حسن “كوكا” (سبورتنغ براغا البرتغالي) محمود عبد المنعم “كهربا” (الاتحاد السعودي) عمرو جمال (بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي) عمرو مرعي (النجم الساحلي التونسي).