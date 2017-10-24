كورتوا: مصير كونتي في تشيلسي مختلف عن مورينيو

أكد حارس مرمى تشيلسي، تيبو كورتوا، أن المدرب أنطونيو كونتي يحظى بدعم كامل من لاعبي الفريق، وسيتلقى مساعدتهم لتجنب نفس مصير المدرب السابق جوزيه مورينيو منذ عامين.

وأنهى تشيلسي سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز في الدوري بالتفوق على واتفورد في الجولة الماضية، ورغم ذلك ثارت تكهنات حول مستقبل كونتي بداعي عدم شعور اللاعبين بالسعادة بسبب طريقة تدريباته.

وقارن كورتوا الموقف الحالي بما حدث مع مورينيو الذي قاد تشيلسي لإحراز لقب الدوري في موسم 2014-2015، لكنه أقيل في الموسم التالي بسبب سلسلة من النتائج السيئة.

وقال كورتوا لصحيفة ستاندارد سبورت: “نحن مستعدون للقتال من أجل المدرب”.

وأضاف الحارس البلجيكي: “أتذكر ما حدث منذ عامين تحت قيادة جوزيه مورينيو، وبدء إطلاق أحاديث وقصص عما يحدث في غرفة اللاعبين دون معرفة ما يحدث حقاً”.

وتابع: “نحن سعداء بإظهار رغبتنا في القتال.. كنا نعلم جميعاً ما كان سيحدث بإثارة المزيد من الجدل حول مستقبل كونتي، إذا خسرنا أمام واتفورد”.