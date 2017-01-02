كوستا: كنت على وشك العودة إلى أتلتيكو مدريد

اعترف المهاجم الإسباني الدولي دييغو كوستا بأنه كان على وشك الرحيل من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2016 لأسباب عائلية، حسبما أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية اليوم الإثنين.

ولم يخف كوستا أنه كان قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق لكن هذا لم يكن مرتبطاً بالمشاكل العديدة التي عانى منها تشيلسي في الموسم الماضي.

ويتصدر كوستا حالياً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 14 هدفاً في 18 مباراة خاضها مع الفريق، كما يتصدر الفريق جدول المسابقة بعد انتهاء فعاليات الدور الأول للموسم الحالي.

وقال كوستا، في تصريحات نشرتها “ليكيب” على موقعها الإلكتروني: “كنت على وشك العودة إلى أتلتيكو مدريد. أردت الانتقال من أجل عائلتي وليس للمشاكل التي واجهها الفريق”.

وأضاف كوستا (28 عاماً)، الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2019: “أشعر بالسعادة في تشيلسي. المشجعون يحبوني” موضحاً أنه يشعر الآن بالارتياح في العاصمة البريطانية لندن.