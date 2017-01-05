كونتي: الدوري الإنجليزي في غاية الصعوبة !

قلل مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي من أهمية الخسارة 0-2 أمام توتنهام هوتسبير، التي حرمته من تحقيق رقم قياسي أمس الأربعاء، وأكد أن لاعبيه يجب أن يبدأوا من جديد سعيهم لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدد هدفان بضربتي رأس من ديلي آلي في إستاد وايت هارت لين آمال تشيلسي في تحقيق فوزه 14 على التوالي في الدوري، وهو ما كان سيصبح رقماً قياسياً في موسم واحد.

لكن الإيطالي كونتي قال إن الهزيمة مختلفة تماماً عن الخسارة 0-3 ضد آرسنال يوم 24 سبتمبر (أيلول) والتي أصبح فريقه لا يمكن إيقافه من بعدها.

وأبلغ كونتي الصحافيين: “نشعر بخيبة أمل، لكننا يجب أن نكون سعداء أيضاً، لأن تحقيق 13 فوزاً متتالياً في هذا الدوري ليس سهلاً”.

وأضاف: “لكن هذه الهزيمة مختلفة عن تلك التي حدثت في سبتمبر ، لأننا الآن خسرنا المباراة.. لكننا أظهرنا أننا فريق، ضد آرسنال لم نظهر كفريق.. اليوم كنا كذلك”.

وكان تشيلسي سيتقدم بـ8 نقاط على أقرب ملاحقيه في الصدارة إذا انتصر لأول مرة في وايت هارت لين منذ 2012، لكن بينما يعد فارق النقاط الخمس عن ليفربول مريحاً، فإن كونتي أكد أن سباق اللقب أصبح الآن مفتوحاً على مصراعيه.

وارتقى توتنهام للمركز الثالث متأخراً بـ7 نقاط عن الصدارة، ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر سيتي، بينما يأتي آرسنال خلفهما بنقطة واحدة ومانشستر يونايتد بنقطتين أخريين.

وقال كونتي: “اليوم خسرنا أمام فريق جيد.. فريق قوي حقاً ولا يجب أن ننسى أنه نافس على اللقب الموسم الماضي، إنه يتحسن وهو واحد من 6 فرق تستطيع الفوز بالدوري”.

وتابع: “نحن في صدارة الترتيب لأننا بذلنا الكثير من الجهد.. لكن بالتأكيد هذا الدوري في غاية الصعوبة ويجب أن نواصل العمل والتحسن، الهزيمة يمكن أن تحدث ضد توتنهام.. الآن من المهم أن نبدأ من جديد”.

وكان لدى فريق كونتي أقوى دفاع في الدوري حتى هزيمة الأربعاء، لذا فإن طبيعة هدفي توتنهام كانت مثيرة للدهشة.

وتلقت شباك توتنهام الآن أقل عدد من الأهداف في الدوري وهو 14 في 20 مباراة.

وقال كونتي: “الأمر غريب علينا أن نستقبل هذه الأهداف لأننا ندافع جيداً.. وجاء الهدفان في لحظات حاسمة، في نهاية الشوط الأول وبداية الثاني، بعدما أهدرنا فرصاً للتسجيل.. لكن هذا يمكن أن يحدث، الأولوية عندي هي الفوز مجدداً، التدريب لا يتغير سواء انتصرت أو خسرت، يجب أن نواصل العمل”.