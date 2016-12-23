كونتي: تشيلسي تجاوز كل التوقعات هذا الموسم

يقول مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي إن فريقه تجاوز كل التوقعات خلال الموسم الحالي لكنه يؤكد أن النادي اللندني سيستفيد من خبرته للصمود في وجه الضغوط بينما يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد بداية غير مستقرة حقق تشيلسي الذي احتل المركز العاشر في الموسم الماضي 11 فوزاً متتالياً في الدوري الإنجليزي، لينفرد بصدارة الترتيب متفوقاً بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد أول 17 جولة من الموسم.

وقال الإيطالي كونتي في تصريحات صحافية: “لم يتوقع أحد أو يتصور أن يستمر تشيلسي في صدارة القائمة ولأسباب مختلفة”.

وأضاف كونتي: “أعتقد أننا توصلنا للتوازن المناسب والآن نحن على بعد مباراتين فقط من منتصف الموسم وعلينا التعامل مع الضغوط بالطريقة الصحيحة، هؤلاء اللاعبون اعتادوا في الماضي على البقاء في صدارة الترتيب”.

وأردف كونتي: “لا أصدق من يقول إن التواجد في الصدارة ملازم للضغوط، لكني أفضل ضغوط التواجد في القمة، لقد حصلنا على الصدارة بشق الأنفس وعلينا الحفاظ عليها، وهذا ليس جديداً بالنسبة لي أو بالنسبة للاعبي فريقي”.

وبالتأكيد سيسعى تشيلسي لتعزيز مسيرة انتصاراته عندما يستضيف بورنموث فريق المركز العاشر في ملعبه ستامفورد بريدج الإثنين المقبل.