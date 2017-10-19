كونتي: يرد على سخرية مورينيو .. ويعترف بفشل نجمه

رد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، على التصريحات التي أطلقها مدرب مانشستر يونايتد، البرتغال جوزيه مورينيو، مشيراً إلى أن الأخير يجب أن يشغل تفكيره في فريقه فقط.

وقال كونتي عقب تعادل فريقه مع روما الإيطالي 3-3 أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: “أعتقد بأن عليه التفكير في فريقه.. عليه النظر إلى نفسه”.

وكان مورينيو أكد أنه لا يتذمر من تعرض لاعبيه للإصابات، على عكس بعض مدربي الفرق الأخرى، في إشارة إلى الإيطالي كونتي.

وحول أداء فريقه أمام روما، قال كونتي: “أحب أن أكون صريحاً دائماً، لم يعجبني المستوى الذي ظهر عليه الفريق في معظم فترات المباراة.. ربما تغيير مركز ديفيد لويز من مركز الدفاع للوسط أفقدنا أسلوبنا المعتاد في اللعب”.

وأضاف كونتي: “التعادل أمام روما كانت نتيجة جيدة، استحقو هذه النتيجة، علي أن أشيد بلاعبي فريقي، لأنهم بذلوا جهداً كبيراً”.

وحافظ تشيلسي عبر التعادل على صدارته للمجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بينما استمر روما في المطاردة برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، مستغلاً سقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل.