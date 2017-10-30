كونتي يكشف موقف مشاركة كانتي أمام روما

أكد مدرب تشيلسي، أنطونيو كونتي، أنه يأمل أن يكون بوسعه إشراك لاعب الوسط نغولو كانتي أمام روما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الثلاثاء.

وأصيب كانتي في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا، وغاب عن آخر 5 مباريات لتشيلسي، بما في ذلك التعادل 3-3 مع روما في لندن قبل 11 يوماً.

ويتصدر تشيلسي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويستطيع ضمان التأهل لدور 16 إذا انتصر في العاصمة الإيطالية، لكن كونتي قال إنه لن يخاطر باشراك كانتي إذا لم يكن اللاعب الفرنسي المؤثر لائقاً تماماً.

وقال المدرب الايطالي في مؤتمر صحافي: “كانتي قد يكون جاهزاً.. أعرف جيداً أهمية هذا اللاعب.. أود التأكد من جاهزيته.. أريده معنا في هذه المباراة لكني لا أفضل هذا النوع من المخاطرة.. إذا كان جاهزاً فسيشارك”.