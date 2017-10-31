كونتي يكشف موقف موراتا مع تشيلسي

قال المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، إن مهاجم فريقه، الإسباني ألفارو موراتا، يستمتع باللعب مع النادي اللندني، مشيراً إلى أن اللعب في الـ”بريميير ليج” يعد تجربة استثنائية.

وفي مؤتمر صحافي قبل مواجهة روما في دوري الأبطال، قال إن “موراتا سعيد بتواجده في تشيلسي، مشدداً على أن أهم شيء هو التركيز في مباراة اليوم الثلاثاء”.

وأضاف كونتي: “أعتقد أن ألفارو شخص جيد، يستمتع بوقته في لندن وباللعب مع تشيلسي، في كل مرة أتحدث معه أراه سعيداً بهذه التجربة الرائعة”.

وشدد كونتي على أن “مسألة أن زوجة موراتا تعيش معه الآن في لندن شيء إيجابي، موضحاً أهمية هذا الأمر حينما يعمل المرء بصورة يومية تحت ضغط”.

وبخصوص مباراة الغد، مع روما قال إنه “يجب على فريقه الحفاظ على التركيز العالمي، مؤكداً أن فريقه في مجموعة قاسية يلعب بها أيضاً أتلتيكو مدريد”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “كنا نعاني من غياب ثلاثة لاعبين أساسيين، لكننا استعدنا جهود درينكووتر وكانتي، يحتاج فيكتور موزيس لمزيد من الوقت، تدرب كانتي معنا أيضاً قبل مباراة بورنموث”.

وتابع كونتي: “كنت لاعباً وأعلم تماماً ما يعنيه الأمر عقب الإصابة، خاصة إذا كانت إصابة قوية، يتعين الاستماع لرأي اللاعب لأنه أكثر من يشعر بحالته، من أجل مصلحة اللاعب والفريق سنتخذ القرار الصائب”.

وسيتأهل تشيلسي الذي يتصدر المجموعة الثالثة إلى دور الستة عشر بالفوز في روما.