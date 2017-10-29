لاتسيو يكتسح بينفينتو ويزاحم أهل القمة

اكتسح فريق لاتسيو مضيفه بينفينتو 5-1، اليوم الأحد، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفارق الأهداف خلف صاحبا الصدارة.

وسجل المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي هدفاً، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 11 من المسابقة، ليعزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً في 11 مباراة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق الأهداف فقط عن المتصدر يوفنتوس، ونابولي الوصيف.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم لاتسيو 3-0، حيث افتتاح الإنغولي كيسانغا بارتولومو غاسينتو التسجيل في الدقيقة 4، ثم أضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 13، وتبعه المدافع المونتنيغري آدم ماروسيتش، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 24.

ورد بينفينتو بهدف في الدقيقة 55 عن طريق المدافع المغربي أشرف لزعر، ولكن ماركو بارولو، والبرتغالي لويس ناني، تمكنا من تسجيل الهدفين الـ4 والـ5 للاتسيو في الدقيقتين 76 و86.

وبهذه النتيجة، ظل بينفينتو في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، بعد تلقيه الهزيمة 11 على التوالي.