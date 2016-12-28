لاعب إشبيلية سمير نصري يعتذر عن تغريدات إباحية !

تقدم لاعب كرة القدم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، سمير نصري، بالاعتذار، اليوم الأربعاء، عن التغريدات الإباحية التي نشرت على حسابه في تويتر، مؤكداً تعرض حسابه للقرصنة.

وبدأ الأمر في أعقاب سفر نصري إلى لوس آنجليس، إذ توجه هناك إلى عيادة طبية للحصول على العلاج.

ونشرت تغريدات جاء فحواها أن المركز الطبي بلوس آنجليس يقدم خدمات جنسية كاملة مع حث المتابعين على طلب هذه الخدمات.

وتمت إزالة التغريدات لاحقاً، وأنه بحسب الرواية الزائفة التي تداولتها التغريدات جاءت ممرضة لنصري في غرفته بالفندق لإعطائه بعض الفيتامينات وكانت صديقته العاطفية أنارا متواجدة لكنها غادرت الغرفة حينما وصلت الممرضة التي يزعم تقديمها خدمة جنسية له أيضاً.

واعتذر نصري الذي يلعب بصفوف إشبيلية الإسباني لكرة القدم، قائلاً: “تعرض حسابي للقرصنة اعتذر عما تم نشره”.