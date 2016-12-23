لاعب التعاون يدخل نادي الرابطة المئوي

دخل محمود معاذ لاعب نادي التعاون نادي الرابطة المئوي بعدما وصل إلى 100 مباراة في دوري المحترفين.

وجاءت مشاركة اللاعب في مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين ليصل بها اللاعب إلى المباراة رقم 100.

وكان اللاعب استهل مشواره بدوري المحترفين مع النادي الأهلي موسم 2008-2009 حيث لعب له 14 مباراة حتى موسم 2011-2012 حيث انتقل للفيصلي الذي لم يلعب معه أي مباراة بالدوري.

وفي موسم 2012-2013 انتقل معاذ لنادي نجران حيث لعب معه 18 مباراة، قبل أن ينتقل في الموسم التالي إلى التعاون الذي لعب معه 68 مباراة حتى الآن.