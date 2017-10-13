لاعب ليفربول: بهذه الطريقة سنكسب مانشستر يونايتد

قال لاعب خط وسط ليفربول إيمري تشان، إنه يتعين على فريقه تقديم أداء متميز ومتكامل والسيطرة على اللعب إلى جانب إنهاء الهجمات بصورة دقيقة، إذا أراد تحقيق الفوز في ملعبه أنفيلد على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ويدخل ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب المباراة محتلاً المركز السابع بثلاثة انتصارات في 7 مباريات بينما يحتل منافسه القوي المركز الثاني في جدول الترتيب متأخراً عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق هدف واحد بعد أن فاز في 6 مباريات وتعادل مرة واحدة.

ونتيجة ضعف الدفاع والإخفاق في ترجمة الفرص إلى أهداف تراجع ليفربول لكن تشان يتوقع أن يرتقي الفريق إلى مستوى المباراة ويستعيد بعض قوته وتميزه من أجل تحقيق الفوز في أول مواجهة يخوضها على أرضه منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال تشان لموقع ليفربول: “ستكون مباراة صعبة للغاية لأن مانشستر ظهر حتى الآن بصورة ممتازة خلال الموسم الحالي، لكن فريقنا قوي أيضاً ونحن نتطلع بالفعل إلى هذه المباراة”.

وأضاف: “يجب أن نكون أقوياء خلال الالتحامات، يجب أن نحاول السيطرة على المباراة وتسجيل أهداف عندما تتاح لنا أي فرص، سنرى ماذا سيكون عليه الحال، عندما نلعب على أرضنا في أنفيلد دائماً ما تكون مناسبة خاصة وتزداد الخصوصية عندما نواجه مانشستر يونايتد، نحن متحمسون للغاية ونتطلع إلى هذه المباراة ونتطلع إلى اللعب على أنفيلد مرة أخرى”.

ونتيجة الفشل في إنهاء الهجمات بصورة ناجحة حقق ليفربول فوزاً وحيداً في آخر 7 مباريات في كل المسابقات، ويرى تشان أن النتائج الإيجابية لن تتحقق إلا من خلال تحسين القدرة التهديفية للفريق.

وقال تشان: “لم تكن الأسابيع القليلة التي سبقت الفترة الدولية أفضل أيامنا لأننا لم نحقق النتائج المرجوة لكنها أيضاً لم تكن بهذا السوء فقد لعبنا بشكل جيد وكنا مسيطرين على الملعب في معظم المباريات التي خضناها لكننا لم ننجح في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف”.

وتعادل الفريقان في مباراتي الذهاب والإياب في الدوري في الموسم الماضي، ويخوض الفريقان مباراة الغد في غياب بعض اللاعبين الأساسيين فيغيب عن يونايتد لاعبا الوسط المصابان بول بوغبا ومروان فيلايني بينما يفقد ليفربول جهود مهاجمه ساديو ماني الذي أصيب خلال مشاركته مع المنتخب السنغالي.