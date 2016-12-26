لاعب ليفربول يمثل أمام المحكمة يوم لقاء تشيلسي

اتهمت الشرطة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم روبرتو فيرمينو بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعد توقيفه في الساعات الأولى لليلة الميلاد، بحسب تصريحات لأحد مسؤوليها نشرت اليوم الإثنين.

وأوقفت الشرطة اللاعب البرازيلي وسط المدينة الشمالية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، ووجهت إليه الاتهام في وقت لاحق.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن متحدث باسم الشرطة، أن الأخيرة “وجهت اتهاماً إلى شخص يبلغ من العمر 25 عاماً، بالقيادة تحت تأثير الكحول، في أعقاب توقيف سيارته وسط ليفربول في الساعات الأولى من السبت 24 ديسمبر”.

وأوضح أن “روبرتو فيرمينو سيمثل أمام محاكم ليفربول في 31 يناير (كانون الثاني)” المقبل، وهو اليوم الذي يستضيف فيه ليفربول الثاني تشيلسي متصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط.

وانضم فيرمينو إلى ليفربول في يوليو (تموز) 2015، قادماً من نادي هوفنهايم الألماني، ويعد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، وسجل 17 هدفاً في 67 مباراة مع ليفربول، منها 6 أهداف في الموسم الحالي.