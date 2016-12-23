لاعب ميلان: السوبر الإيطالي فرصة للثأر من يوفنتوس

أبدى مدافع فريق ميلان، إغناسيو أباتي طموحاً كبيراً للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم على حساب يوفنتوس، عندما يلتقي الفريقان مع بعضهما البعض، اليوم الجمعة، على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال أباتي في المؤتمر الصحافي الذي عقد، الخميس، تمهيداً للمباراة: “سأكون فخوراً بالعودة (إلى إيطاليا) حاملاً باللقب، خاصة أن فريقنا في وضع جيد حالياً ويضم العديد من العناصر المميزة أصحاب المهارات العالية سواء من المحليين أو الأجانب”.

وأضاف: “حققنا الفوز على يوفنتوس في آخر مواجهة جمعتنا في الدوري لكنه يوفنتوس الفريق الأقوى في إيطاليا، وأظهر ذلك منذ العام الماضي، إلا أننا فريق قوي أيضاً ونعيش ظروف جيدة، وقدمنا أدلة على ذلك، ورغم عدم سعادتنا بنتيجتنا في مباراة أتلانتا، تجهزنا للقاء الغد بشكل جيد”.

وعن تأخر موعد وصول ميلان إلى الدوحة، قال أباتي: “لن أدخل في تفاصيل متعلقة بتأخر وصولنا، لأن هذا يمنحنا المزيد من الحماس لتقديم الأفضل، ولا نعتبره عذراً لان وصولنا المتأخر لا يؤثر في أي شيء”.

وقال: “المباراة ستكون فرصة للثأر من يوفنتوس المتوج بكأس إيطاليا على حساب ميلان الذي كنا ندا قويا أمامه في الكثير من المناسبات”.