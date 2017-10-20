لاعب وسط مانشستر: اللعب مع مورينيو مهمة شاقة

وصف لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، نيمانيا ماتيتش، مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، بأنه أفضل مدرب عمل معه وذلك قبل توجه الفريق لمواجهة هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت.

ولعب الصربي ماتيتش تحت قيادة البرتغالي مورينيو في تشيلسي عندما فاز الفريق اللندني ببطولة الدوري في 2015، وعادا مرة أخرى للعمل معاً بعد أن انتقل لاعب خط الوسط المدافع إلى صفوف مانشستر يونايتد في يوليو (تموز) الماضي.

ويلعب ماتيتش (29 عاماً)، الفائز مع تشيلسي بلقب الدوري الموسم الماضي، دوراً محورياً مع يونايتد حالياً، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري ويتربع على قمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا ويؤكد أن مورينيو هو السبب في تألقه الحالي.

وقال ماتيتش لمجلة إيليفيت الصربية: “مورينيو اسم مميز وأفضل مدرب عملت معه، في بعض الأحيان يكون العمل معه صعباً لأنه دائماً يطلب منك المزيد، حتى لو قدمت أفضل ما عندك في مباراة فإنه يرى أن لديك المزيد لتقدمه في المباراة التالية”.

وفاز يونايتد بلقب الدوري آخر مرة في 2013، لكن مورينيو قاد الفريق الموسم الماضي للفوز ببطولتي الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الانجليزية، ويرى ماتيتش أن مورينيو (54 عاماً) نجح في بناء فريق قوي وقادر على الفوز بالبطولات.

وقال اللاعب: “نجح في تشكيل مجموعة ممتازة من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات تنافسية عالية، وكل شيء متاح لنا من أجل تحقيق نتائج طيبة، سنقدم كل ما لدينا لتحقيق نتائج تضاهي تلك التي حققتها الأجيال السابقة”.

ويتراجع مانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عن المتصدر مانشستر سيتي بنقطتين، وسيتوجه لملاقاة هدرسفيلد تاون الذي يحتل المركز 12 في أول لقاء بين الفريقين منذ موسم 1971-1972.