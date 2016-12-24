لامبارد: في النهاية سأعود إلى تشيلسي

قال لاعب الوسط السابق لمنتخب إنجلترا فرانك لامبارد إنه سيكون على تواصل مع ناديه السابق تشيلسي، قبل اتخاذ الخطوة المقبلة في مسيرته.

وترك لامبارد (38 عاماً) فريق نيويورك سيتي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتكهنت وسائل إعلام بأنه قد يعود للنادي اللندني لشغل منصب بالجهاز الفني أو منصب آخر.

وشاهد لامبارد فوز تشيلسي 1-0 بملعبه على وست بروميتش ألبيون في وقت سابق هذا الشهر بالدوري الممتاز، وحضر تدريب الفريق، الأربعاء الماضي، عندما قال المدرب أنطونيو كونتي إنه في حالة جيدة تؤهله لمواصلة مسيرته كلاعب.

وقال لامبارد مازحاً في مقابلة لمحطة سكاي سبورتس، اليوم السبت: “لازلت أنتظر عقداً لمدة خمس سنوات من تشيلسي.. لم يتحدثوا معي بعد”.

وأضاف: “مهما حدث سأكون في تشيلسي لشغل وظيفة ما حتى لو كانت مشاهدة الفريق من المدرجات بواسطة تذكرتي الموسمية.. لا أعرف ولكن سأكون على تواصل قريب جداً”.

وتابع لامبارد: “لست شغوفاً بنهاية مسيرتي والتفكير بها.. أفضل وجهة ستكون تشيلسي بالطبع وسأحب ذلك لكن الأمور لا تسير دوماً بهذا الشكل”.

وفاز لامبارد بالدوري الممتاز 3 مرات وبدوري أبطال أوروبا 2012، وهو الهداف التاريخي لتشيلسي برصيد 211 هدفاً، كما سجل 29 هدفاً في 106 مباراة دولية مع إنجلترا.