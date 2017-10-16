لجنة الإنضباط تغرم الاتحاد والفيصلي والفيحاء

لجنة الإنضباط تغرم الاتحاد والفيصلي والفيحاء
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام نادي الاتحاد بدفع (5,000 ريال) لحصول 7 من لاعبي فريق درجة الناشئين على 7 بطاقات صفراء أمام نادي الوحدة وإلزام نادي الاتحاد بدفع (10,000 ريال) للتأخر في تسليم قائمة أسماء اللاعبين والجهازين الفني والإداري في لقاء التعاون.

وإلزام رئيس نادي الفيصلي بدفع (20,000 ريال) لتواجده في ساحة الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، في لقاء الفيحاء و إلزام رئيس نادي الفيحاء بدفع 20 ألف ريال لتواجده في أرض الملعب والجلوس على دكة البدلاء رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي وتغريم نادي الفيحاء 10,000 ريال نظير قيام جماهير الفريق برمي علبة مياه واحدة أثناء دخول الحكام أمام الفيصلي.

 

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الإتحاد

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