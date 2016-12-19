لجنة المسابقات تجتمع بالأندية المشاركة آسيوياً

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ظهر اليوم بالرياض اجتماعاً مع ممثلي الأندية المشاركين في دوري أبطال آسيا 2017 وذلك برئاسة الدكتور/ خالد بن مقرن رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وحضر الاجتماع ممثلو أندية (الأهلي، الهلال، التعاون، الفتح)، وبدأ الاجتماع بترحيب من سعادة رئيس اللجنة بالأندية المشاركة الخارجية مؤكداً وقوف الاتحاد السعودي ممثلاً بلجنة المسابقات إلى جانبهم للتمثيل المشرف للوطن بإذن الله مؤكداً أن الدور على الأندية أصبح أكبر بعد أن رفع الاتحاد الآسيوي نسبة أداء الأندية بالبطولة في تصنيف الاتحادات الأعضاء من 70% إلى 90%.

ومن ثم تم استعراض روزنامة الدور الثاني ومواعيد مشاركات الأندية فيها إضافة إلى فترات التوقف لأيام الفيفا ومعسكرات المنتخب السعودي الذي يستعد لإكمال مرحلة الإياب من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2018 حيث يتصدر الأخضر مرحلة الذهاب، وبعد ذلك تم الاستماع إلى أراء الأندية واقتراحاتهم بهذا الخصوص وتم إعطاءهم فرصة للرجوع إلى أجهزتهم الفنية والإدارية لكتابة أرائهم ومقترحاتهم حيال جدول الدور الثاني قبل صدوره.