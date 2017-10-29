لوف: البرازيل أبرز المرشحين للقب مونديال 2018

اعتبر المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواكيم لوف، أن البرازيل هي أكبر المنافسين في بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

وفي لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال لوف: “البرازيل تعافت بشكل جيد من هزيمة 1-7 أمام ألمانيا في كأس العالم الماضي، وأصبحوا أفضل بعض الشيء”.

كما اعتبر لوف أن الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا أيضاً من أكبر الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم في مونديال روسيا، وقال: “ستكون بطولة صعبة بشكل لا يمكن تصديقه.. يجب أن يكون لدينا تشكيل قوي”، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون كل لاعب في أعلى حالاته في كل دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم 2018 ستقام في العاصمة الروسية موسكو في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتابع لوف حديثه عن المرشحين للفوز بالبطولة، قائلاً: “الأرجنتين تتمتع بقوة هجومية لا تصدق، وإسبانيا لا تزال كما هي، والبرازيل عادت إلى قوتها، كما أنني لا أود أن أنسى الإنجليز أيضاً بالإضافة إلى فرنسا”.