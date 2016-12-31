ليستر سيتي يبتعد عن الخطر بفوز صعب على ويست هام

أحرز إسلام سليماني، الهدف الوحيد ليفوز ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 1-0 على ويست هام يونايتد اليوم السبت، ويبتعد بست نقاط عن منطقة الهبوط.

وقابل الدولي الجزائري سليماني، الذي سدد قبل ذلك في القائم، تمريرة عرضية من مارك أولبرايتون برأسه في شباك حارس ويست هام دارين راندولف بعد 20 دقيقة من البداية.

وتقدم ليستر للمركز 15 برصيد 20 نقطة بفضل فوزه الخامس في 19 مباراة لينهي سلسلة من ثلاثة انتصارات لمنافسه الذي كان قريباً من التسجيل عندما ارتدت تسديدة ميخائيل أنطونيو من العارضة.

وجاء الفوز بمثابة مكافأة لأداء ليستر الجيد في أول نصف ساعة التي هيمن ويست هام بعدها واستحوذ على الكرة لكنه فشل في التسجيل رغم أن تسديداته على المرمى كانت ضعف عدد محاولات منافسه.