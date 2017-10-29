ليستر سيتي يعمق جراح إيفرتون بثنائية

واصل إيفرتون نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الإنجليزي، عقب خسارته 0-2 أمام مضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للمسابقة، التي شهدت أيضاً تعادل برايتون مع ضيفه ساوثهامبتون 1-1.

وتجمد رصيد إيفرتون الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، والثالثة خلال مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة عند 8 نقاط في المركز 18.

في المقابل، ارتفع رصيد ليستر سيتي الذي حقق انتصاره الثالث في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 12 نقطة في المركز 11.

وافتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله ديماراي جراي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وتعد هذه هي الخسارة الرابعة على التوالي التي يتلقاها إيفرتون في جميع المسابقات، ليخفق الفريق الأزرق في تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في مختلف البطولات.