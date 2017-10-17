ليستر سيتي يقيل شكسبير من تدريب الفريق

أقال نادي ليستر سيتي الإنجليزي، كريغ شكسبير، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد 4 أشهر فقط على تعيينه، إذ استلم الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري من منصبه منتصف الموسم الماضي.

وتولى شكسبير المسؤولية مؤقتاً في فبراير الماضي بعد إقالة كلاوديو رانييري، الذي قاد ليستر للتتويج بلقب الدوري بموسم 2015-2016، عندما كان مهدداً بالهبوط.

وأبعد شكسبير (53 عاماً) ليستر عن الخطر وقاده لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وخسر بصعوبة أمام أتلتيكو مدريد.

وفاز ليستر مرة واحدة في 8 مباريات بالدوري هذا الموسم ليقبع في المركز الـ18.

وكانت نتيجة المباراة الأخيرة لشكسبير في التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون بالدوري أمس الإثنين.