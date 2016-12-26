ليستر سيتي يواصل ترنحه ويسقط أمام إيفرتون

واصل ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سقوطه الحر نحو معركة الهبوط بخسارته 0-2 أمام إيفرتون اليوم الإثنين، رغم هيمنته على المباراة.

ولم يمثل إيفرتون أي خطورة إلى أن انطلق كيفن ميرالاس ليستحوذ على كرة أبعدها الحارس جويل روبلز، وسجل هدفاً بعدما اصطدمت تسديدته بأحد اللاعبين في طريقها إلى المرمى بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبدا ليستر بلا أنياب في غياب جيمي فاردي للإيقاف ولكن المهاجم انضم للفريق على الأقل خلال الاحتفال بتوزيع واحد من 30000 قناع للمهاجم أنتجها النادي وارتدتها الجماهير احتجاجاً على إيقافه بعد حصوله على بطاقة حمراء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أنهى روميلو لوكاكو هجمة مرتدة سريعة بتسجيل الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة يرتقي إيفرتون إلى المركز السابع في جدول الترتيب بينما يبتعد ليستر حامل اللقب بثلاث نقاط ومركزين عن منطقة الهبوط.