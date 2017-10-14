ليفاندوفسكي: الهزيمة أمام ريال مدريد لا تزال تطاردني !

القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب مستوى ثابت منذ سنوات، ولاعب لا يمكن الاستغناء عنه في بايرن وقاد بلاده لمونديال روسيا.

لكن رغم كل النجاحات لا تزال هناك هزيمة تعرض لها بايرن الموسم الماضي تؤرقه حتى الآن.

وحصل ليفاندوفسكي أخيراً على شهادته الجامعية، ونجح في قيادة منتخب بلاده إلى مونديال روسيا، كما أنه يسجل مع بايرن ميونخ الهدف تلو الآخر.

لكن رغم كل ذلك، لا يزال ليفاندوفسكي حتى الآن يشعر بالضيق كلما تذكر مباراة، خاضها مع بايرن الموسم الماضي ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال، وقال لشبكة “ESPN” الرياضية التلفزيونية: “لولا إصابتي في دوري أبطال أوروبا لكانت لدينا فرصة جيدة للوصول إلى المباراة النهائية لتلك البطولة”.

وأضاف بحسب ما نقل موقع “شبورت بيلد الألماني”: “لو كنت سليما بنسبة 100% في مباراة العودة في مدريد لربما استطعنا مواصلة المسيرة”.

وكانت تلك المباراة في أبريل 2017 على ملعب برنابيو، وكان بايرن خسر 1-2 مباراة الذهاب في ميونخ، التي غاب عنها ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الكتف.

وفي برنابيو تمكن النجم البولندي من التقدم لبايرن بهدف، لكن رونالدو تعادل للريال، وبعدها مباشرة سجل راموس هدفاً خطأ في مرماه، ليفوز بايرن في الوقت الأصلي 2-1، ويعتقد ليفامدوفسكي أن فريقه قريب من التأهل لنصف النهائي، لكنه لم يكن في كامل عافيته فتم استبداله مع نهاية الوقت الأصلي.

وفي الوقت الإضافي تألق رونالدو ليفوز الريال في النهاية 4-2. وقال ليفاندوفسكي لشبكة “ESPN”: “في دوري الأبطال يكفي اللعب بشكل سيء لبضعة دقائق، ليعني ذلك الخروج (من البطولة)”.