ليفاندوفسكي خارج حسابات بايرن ميونيخ في موقعة سلتيك

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن غياب نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق في المباراة المقررة غداً الثلاثاء، أمام مضيفه سلتيك الإسكتلندي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي أن ليفاندوفسكي لم يسافر برفقة الفريق اليوم الإثنين إلى غلاسغو، بينما ضمت القائمة اللاعب كينغسلي كومان.

وأوضح بايرن أن غياب ليفاندوفسكي يأتي كإجراء وقائي بعد أن تعرض لإصابة طفيفة في الفخذ، خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها الفريق على لايبزج 2-0 مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

ويتوقع أن يتخذ القرار بشأن مشاركة كومان، العائد من إصابة في الركبة، في وقت متأخر قبل المباراة أمام سلتيك، الذي عادل السبت رقماً قياسياً إسكتلندياً عمره قرن، عندما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 62 مباراة محلية متتالية.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية، التي يتصدرها باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 9 نقاط، ويليه بايرن برصيد 6 نقاط، وسلتيك بـ3 نقاط، بينما يتذيلها أندرلخت البلجيكي دون رصيد من النقاط.