ليفربول يحسم قمة مانشستر سيتي بهدف

حقق ليفربول فوزاً ثمينا أمام ضيفه مانشستر سيتي 1-0، اليوم السبت على ملعب آنفيلد، ضمن قمة منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين ليفربول في هذا الفوز إلى لاعب وسطه الهولندي جورجينو فينالدوم، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد مبكراً في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 8، ليحافظ “الريدز” على تقدمهم حتى نهاية المباراة.

وبهذ الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 43 في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عن 39 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.