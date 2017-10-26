ليفربول يخفض سعر كوتينيو تمهيداً لبيعه

كشفت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن “نادي ليفربول الإنجليزي سيطالب بمبلغ 150 مليون يورو بدلاً من 200 مليون، لبيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو”.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن كوتينيو اتفق مع ليفربول على الرحيل عن النادي في موسم الانتقالات الشتوية، المقرر في يناير المقبل.

وسيطالب ليفربول بـ150 مليون يورو للاستغناء عن خدماته، رغم أن هذا المبلغ أعلى بكثير مما عرضه برشلونة، 80 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليوناً أخرى كمتغير.

وترى الصحيفة أن برشلونة سيحاول تقريب وجهات النظر والتوصل إلى مقابل مادي يرضي الطرفين.