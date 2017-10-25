ليفربول يكشف لـ برشلونة عن سعر كوتينيو النهائي

كشفت تقارير إخبارية صادرة اليوم الأربعاء أن نادي ليفربول أبلغ نظيره برشلونة بالسعر المطلوب للاستغناء عن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أن النادي الإنجليزي يعمل على ترك كوتينيو يرحل، وأنه أبلغ إدارة النادي الكاتالوني، أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، بالسعر المطلوب.

وكشفت أن قيمة الصفقة لن تقل عن 150 مليون يورو، ليصبح اللاعب بهذا الشكل ثاني أغلى اللاعبين في العالم خلف مواطنه نيمار، الذي انتقل الصيف الماضي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت أن هذه القيمة ستتخطى أعلى عرض قدمه برشلونة لشراء صانع الألعاب البرازيلي في الصيف الماضي، والتي وصلت إلى 130 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن كوتينيو كان أبلغ إدارة ليفربول الصيف الماضي برغبته في الانتقال لبرشلونة، لكنها رفضت بشكل قاطع الاستغناء عنه، وأبعدته عن الملاعب لحين انتهاء سوق الانتقالات في أواخر أغسطس الماضي.