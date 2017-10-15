ليفركوزن يفشل في خطف الفوز من فولفسبورغ

فرط باير ليفركوزن في ثلاث نقاط كانت في متناول يديه، بعدما تعادل مع فولفسبورغ 2-2، اليوم الأحد، في الجولة 8 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن بهدف سجله لارس بيندر في الدقيقة 29، ثم تعادل ديفوك أوريغي لفولفسبورغ في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكاس ألاريو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 61، إلا أن جاكوب بواشتشيكوفسكي سجل هدف التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 69.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 9 نقاط في المركز 12، كما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ14.