ليفركوزن يفشل في خطف الفوز من فولفسبورغ

ليفركوزن يفشل في خطف الفوز من فولفسبورغ
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للكاتب :الجماهير - د ب أ    |    2 مشاهدة
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فرط باير ليفركوزن في ثلاث نقاط كانت في متناول يديه، بعدما تعادل مع فولفسبورغ 2-2، اليوم الأحد، في الجولة 8 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن بهدف سجله لارس بيندر في الدقيقة 29، ثم تعادل ديفوك أوريغي لفولفسبورغ في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكاس ألاريو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 61، إلا أن جاكوب بواشتشيكوفسكي سجل هدف التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 69.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 9 نقاط في المركز 12، كما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ14.

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نشرت فى : الأخبار العالمية

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