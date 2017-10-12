مائدة عشاء تحدد مستقبل مدرب فرنسا

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، اليوم الخميس، أنه يتفاوض مع مدرب المنتخب الأول لكرة القدم ديديه ديشامب لتمديد عقده الذي ينتهي عقب مونديال روسيا العام المقبل.

وقال لوغريت لاذاعة “آر إم سي” أنه سيعقد في الأيام المقبلة اجتماعاً مع المدرب لعرض عليه الاستمرار في منصبه، وأضاف: “سنتناول العشاء معاً خلال الأيام المقبلة لبحث كيف يمكننا مواجهة المقبل”.

ويأتي الكشف عن ذلك في وقت تتزايد فيه الانتقادات ضد المدرب، بسبب سوء أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة في تصفيات كاس العالم وافتقاده للمتعة.

ورد لو غريت على تلك الانتقادات بأنه “يفضل التأهل لكأس العالم عن الاضطرار لخوض الملحق، أعرف أن هناك من يقول إنهم لا يلعبون جيداً، ولكن اعتقد أننا تأهلنا بشكل جيد عن مجموعة لم تكن سهلة، من الجيد أننا أنهينا التصفيات في المركز الأول”.

وأكد أن “الكثير من المعلقين يبالغون في انتقاداتهم من أجل استمرار جذب الأضواء، لو قالوا إن كل شيء يسير بشكل جيد، فلن يظهروا في وسائل الإعلام”.