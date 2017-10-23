ماجد عبدالله إلى روسيا للإطلاع على مكان إقامة الأخضر

يغادر مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ماجد عبدالله ونائبه عمر باخشوين والمدير الفني للمنتخب إدغاردوا باوزا صباح يوم غدٍ الثلاثاء إلى روسيا وذلك للاطلاع على مكان إقامة المنتخب أثناء منافسات كأس العالم 2018م من خلال زيارة عدد من الفنادق والملاعب التدريبية ورسم الترتيبات والتحضيرات التي تأتي في سبيل الحصول على خيارات مميزة خلال مشاركة المنتخب في المونديال وتلبية احتياجاته.

وسيتم خلال الزيارة الالتقاء بممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتواجد المنتخب في المونديال.