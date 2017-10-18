ماذا قال محمد صلاح عن سباعية ليفربول؟

قال الجناح محمد صلاح إن على فريقه ليفربول تكرار طريقته الحاسمة في انهاء الهجمات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من أجل إنعاش مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز كل من صلاح وروبرتو فيرمينو هدفين، ليحقق ليفربول فوزاً ساحقاً 7-0 على ماريبور السلوفيني، وهي أكبر نتيجة في تاريخه الاوروبي خارج ملعبه.

وقال صلاح إن الانتصار أعطى ليفربول، الذي حقق فوزاً واحداً في آخر 5 مباريات في الدوري، الثقة ليصبح أكثر حسماً أمام المرمى”.

وأبلغ المهاجم المصري شبكة “بي.تي سبورت” التلفزيونية: “أعتقد أنها نتيجة مهمة بالنسبة لنا، لذا علينا مواصلة التطلع للأمام وعلينا الفوز بمبارياتنا المقبلة”.

وأضاف: “في آخر 3 أو 4 مباريات أهدرنا العديد من الفرص.. وكان حظنا سيئاً”.

وتابع: “أعتقد أننا جميعاً لدينا ثقة في أن النتائج ستأتي.. ولذلك نحن في وضع جيد، وأنا واثق أننا في المباريات المقبلة سنلعب بالطريقة نفسها”.

وسجل صلاح (25 عاماً) الآن 8 أهداف في 13 مباراة مع ليفربول، لكنه أبدى اهتماماً بأداء فريقه أكثر من الأرقام الفردية.

ومضى صلاح قائلاً “الفريق أدى جيداً وحققنا نتيجة جيدة وهذا أهم شيء. أنا سعيد جداً.. 7 أو 8 أهداف منذ الانضمام إلى ليفربول لا يغير أي شيء، لكن الأهم بالنسبة لنا هو التركيز على تحسين النتائج في الدوري الممتاز”.

وأضاف: “لم نفز بمباراتين أو 3، لذا نحن بحاجة للاستمرار ومواصلة التطلع للأمام والفوز بالمباريات المقبلة”.

ويحل ليفربول، صاحب المركز الثامن في الدوري، ضيفاً على توتنهام هوتسبير الثالث الأحد المقبلة.