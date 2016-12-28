مارادونا: رئيس نابولي مستعد لبيع زوجته من أجل المال !

انتقد الأسطورة الأرجنتيني السابق، دييغو أرماندو مارادونا، مواطنه المهاجم غونزالو هيغواين لأنه بنى قرار انتقاله من نابولي إلى يوفنتوس على الأموال دون أن يحتكم لقلبه.

وفي تصريحات أدلى بها لمحطة سكاي إيطاليا التليفزيونية، انتقد مارادونا أيضاً رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، الذي وافق على بيع اللاعب إلى نادي “السيدة العجوز”.

وأشار الأسطورة الأرجنتيني “قلت الموسم الماضي إن تسجيل هيغواين لـ36 هدفاً مع نابولي يمثل معجزة، وهو ما استغله دي لورينتيس جيداً لكي يبيعه، لأنه على استعداد حتى لبيع زوجته، لقد أدرك أن اليوفي في حاجة إلى مهاجم لذا باع هيغواين له”.

وأضاف: “أعتقد أن مثل هذه القرارت يجب أن يتم الاحتكام فيها إلى القلب، أنا اخترت نابولي، هيغواين اختار يوفنتوس، الوقت تغير، في السابق كان الاختيار يتم بناء على قميص النادي وليس على الأموال”.