مارادونا: كريستيانو رونالدو يستحق جائزة الأفضل

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أشار مارادونا: “كريستيانو يستحق الجائزة، تفوق بأفضلية بسيطة على الباقين”.

ونفى مارادونا وجود أي مشكلة بينه ومواطنه نجم برشلونة، ليونيل ميسي، قائلاً: “أنا أحبه كثيراً. كل ما يقال عن ليو وعني مجرد حكايات ليست حقيقية”.

كما نشر مارادونا صورة له مع ميسي على حسابه في إنستغرام، مصحوبة بتعليق: “هذا أحد أسعد أيام حياتي منذ أن تركت منتخب الأرجنتين. لقد قابلت رجلا لم ينس محادثاتي. أنا محظوظ يا ميسي”.

وكان يتردد أن هناك مشكلة بين ميسي ومارادونا، نظراً لأن الأخير كان صرح أكثر من مرة بأن مواطنه ليس أفضل من كريستيانو، كما أن ميسي لم يدعه لحفل زفافه الذي أقيم الصيف الماضي.