مارسيلو يرفض الحديث عن تهربه الضريبي ويدافع عن بنزيما

قال الجناح البرازيلي لريال مدريد الإسباني، مارسيلو، إن فريقه كان يستحق الفوز في المباراة التي تعادل فيها على أرضه أمام توتنهام الإنجليزي 1-1، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشار مارسيلو: “أعتقد أننا كنا نستحق الفوز.. خلقنا فرصا أكثر منهم.. لكنهم يدافعون جيداً”.

وأضاف أن التعادل يمثل مشكلة لأن “الملكي” يسعى للفوز بجميع مبارياته، لكنه قال في الوقت نفسه إن الوقت حان لكي يتحسن “الميرينغي” ولا يخسر أو يتعادل في مباريات أخرى على أرضه.

وأشاد مارسيلو بحارس توتنهام، هوغو لوريس، الذي قدم أداء رائعاً، وتصدى لكثير من الكرات التي صوبها لاعبو الريال على مرماه.

وحول استمرار الفريق “الملكي” في الخسارة على ملعبه “سانتياغو برنابيو”، رد مارسيلو: “لا أدرك السبب على وجه التحديد لكننا حاولنا الفوز بهذه المباريات”.

كما دافع عن زميله في الريال، الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يحالفه الحظ أمام المرمى، قائلاً: “هذه الأمور تحدث، المهاجمون يسجلون الأهداف يوماً ولا يحرزون أي هدف في يوم آخر. ربما يشعر كريم بالحزن، ليس لأنه لم يسجل هدفاً بل لأننا لم نحقق الفوز”.

وعند سؤاله حول تقديم نيابة مدريد أمس دعوى ضده تتهمه فيها بالتهرب من سداد مبلغ بقيمة 490 ألفاً و917 يورو يتعلق بضريبة الربح المفروضة على الأشخاص في 2013 المالي، اكتفى مارسيلو بالقول إن “المحامين يتولون الأمر”.