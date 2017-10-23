ماركا الإسبانية : كريستيانو رونالدو يترنّح !

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 400 هدف، يواجه صعوبات كبيرة تزداد فداحتها مع الوقت في نسخة الموسم الجاري من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو لم يسجل سوى هدفاً واحداً في البطولة بعد مرو 9 مراحل منها.

وأوضحت “ماركا” أن رونالدو لم يشارك حتى المرحلة الخامسة من البطولة على خلفية عقوبة الإيقاف لـ4 مباريات، التي فرضت عليه بعد طرده أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

ولكن ورغم ذلك وحسب ما ذكرت الصحيفة، لعب رونالدو 5 لقاءات في الدوري الإسباني، ولم يسجل سوى هدفاً وحيداً في مرمى خيتافي قبل أسبوع.

ولم ينجح صاحب القميص رقم 7 في التسجل في مرمى بيتيس وألافيس وإسبانيول وإيبار، وحاول كثيراً أمام الأخير في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، لكن دون جدوى.

ونجح حارس مرمى إيبار في التصدي لتسديدتين من قدم رونالدو، ليخرج الأخير من ملعب المباراة تملؤه مشاعر الإحباط والغضب، بعدما فشل مرة أخرى في تسجيل أهداف في مسابقة الدوري الإسباني، وتفويت فرصة تقليص فارق الأهداف بينه ونجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تجمد رصيده عند 11 هدفاً خلال الجولتين الماضيين.

وعلى النقيض، يسير رونالدو بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يقدم أفضل مستوياته ووصل معدل تهديفه إلى أكثر من هدف واحد في كل مباراة.

ويتربع اللاعب البرتغالي على صدارة هدافي البطولة الأوروبية، بعدما سجل هدفين في مرمى أبويل نيقوسيا القبرصي، وهدفاً في مرمى بروسيا دورتموند الألماني، وآخر في شباك توتنهام.