ماريو غوميز يحدد مصيره مع فولفسبورغ

أكد المهاجم الألماني ماريو غوميز أن سيحدد مصيره مع فولفسبورغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عقب نهاية الموسم.

وانضم غوميز (31 عاماً) إلى فولفسبورغ الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة أعوام قادماً من بشكتاش التركي.

وسجل غوميز 4 أهداف، لكنه مثل باقي اللاعبين فشلوا في التوهج مع فولفسبورغ الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البوندسليغا، وقال اللاعب لصحيفة “فيلت إم زونتاج”: “بالتأكيد يمكنني التفكير في البقاء، إن لم يكن الأمر كذلك لما وقعت لثلاثة أعوام”.

وأضاف اللاعب الألماني “ولكني قدمت مسيرة جيدة في اسطنبول بعد مرور العام الأول، أريد أن أتألق هنا وفي الوقت الراهن”.