ماميتش: الفوز على الاتفاق هو الانتصار الأهم لي !

قال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر أن فترة التوقف المقبلة سيعود بعدها جميع لاعبيه الغائبين وسيكتمل الفريق، مؤكداً أن الجزء الأفضل في الدوري هو القادم لفريقه.

وأشار ماميتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الاتفاق إلى أن: “طريقة اللعب التي أقود بها النصر واحدة باستثناء مباراتي الهلال”.

وتابع: “بالنسبة لي أرقام التكتيك في الملعب ليس لها معنى، هناك تعديلات تجرى بناء على ظروف كل مباراة.”.

وحول أداء فريقه في شوطي اللقاء قال: “لم نكن جيدين في الشوط الأول، وتعرضنا لهجمات وكان هناك 5 مدافعين ولكن لا يعني هذا أننا كنا نلعب بخمسة مدافعين.”.

وشدد ماميتش على أن الفوز على الاتفاق هو الانتصار الأهم له في الموسم الحالي، مضيفا:ً “كان لدينا عدد كبير من اللاعبين لم يكونوا متواجدين .. الفوز اليوم له طعم اجمل لأنه جاء وسط ظروف صعبة.”.

وحول اللاعب فيكتور آيالا رد: “كان بإمكاني إجباره على ترك ظروفه والبقاء معنا ولكنه لم يكن حاضراً ذهنياً معنا لو تم ذلك.