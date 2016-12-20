ماميتش: النصر لديه أفضل اللاعبين .. وجاهزون للفتح

قال المدير الفني لنادي النصر الكرواتي ماميتش أنه راضي تماماً عن ما قدمه الفريق في الدور الأول من الدوري رغم إننا خسرنا بعض النقاط ورغم ظروف الإصابات وغيابات اللاعبين بسبب ارتباطاتهم مع المنتخبات , وأضاف في ظل كل ذلك أقول إننا راضين عن ما قدمناه وسوف نسعى لتقديم الأفضل في الدور الثاني.

وقال خلال المرحلة الماضية تعرفت على جميع اللاعبين بفريقي كما إنني عرفت كل الفرق بشكل جيد وواجهنا الجميع بمعايير عالية وطبقاً لهذه المعايير يجب أن نعمل أكثر في المرحلة القادمة بداية من مباراة الفتح هذه المباراة التي لن تكون سهلة فالمركز الذي يحتله الفتح لا يدل على إمكانياته الحقيقية ونحن مدركين لقوة الفتح ونعرف انه سيسعى من اجل الفوز بوجود مدربه العائد للفريق ولن نسمح لهم بالحصول على النقاط وسنسعى أن تكون مباراتنا معهم انطلاقة جديدة للفريق مع بداية الدور الثاني ولا خيار لدينا سوى الفوز.

وبين زوران أن مشاركة إبراهيم غالب ممكنة لبضع دقائق في مباراة الفتح للوقوف على حساسيته على الكرة وجاهزيته للمشاركة الفعلية مع الفريق وذلك بعد أن شارك خلال الفترة الماضية بالتمارين الجماعية أما بالنسبة لعوض خميس فلا يمكنه المشاركة إلا بعد فترة التوقف.

وعن خوض النصر لثلاث مباريات مهمة ( الفتح ـ الهلال في كأس ولي العهد ـ الاتفاق ) خلال فترة وجيزة وأثر ذلك على الفريق قال زوران نحن لدينا أفضل اللاعبين والذين نسعى من خلالهم للوصول لأفضل الحلول والنتائج ودائماً المباريات المتتالية أفضل من التوقف.