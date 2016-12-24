ماميتش لجمهور النصر: ستشاهدون مفاجأة أمام الهلال !

قال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للنصر إن مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد لن تكون سهلة على الطرفين، لافتاً إلى أنه قد يخوض المواجهة بـ “خطة مفاجئة”.

وأضاف زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن المباراة “سنلعب ضد فريق يعد من أفضل الفرق ولديه عناصر متميزة ويملك سلسة من النتائج الممتازة لكن لدينا اسلحتنا وسنفعل كل مانستطيع في المباراة”

وأشار زوران إلى أن فريقه لا يعاني من ضغط المباريات حيث أن الوقت كان كافيا للاستعداد، مؤكدا على جاهزية لاعبيه للمباراة مضيفا “لدينا مالدينا من غياب .. ولدينا ثقة كبيرة في الموجودين ، ومن سيمثل الفريق في الفترة القادمه سيقدم افضل ما لديه”.

وعن إمكانية مشاركة اللاعب محمد السهلاوي قال “السهلاوي تمرن بالأمس بشكل جماعي مع الفريق .. وستتحدد مشاركته بناءً على اداءه اليوم وغداً في التمارين”.

واختتم ” لن أوضح لكم خطتي للمباراة .. كونوا صبورين وقد تشاهدون مفاجأة في المباراة”.