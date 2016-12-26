ماميتش: نجحت في هزيمة الهلال بسلاح المفاجأة

ماميتش: نجحت في هزيمة الهلال بسلاح المفاجأة
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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قال زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر أن الجميع شاهد انضباطا تكتيكيا من فريق النصر حسم الأمور أمام الهلال بنصف نهائي كأس سمو ولي العهد.

وقال زوران عقب المباراة :” يوجد اكثر من عامل للفوز اليوم .. الأهم كان الانضباط ، عملنا اليوم ما اتفقنا جميعاً عليه والكل كان على قدر من المسؤليه ، المدرب الذي ليس لديه استعداد للمغامرة وتطبيق أشياء جديدة في كرة القدم لا يعمل بها”.

وأضاف:”  لم ننتصر اليوم بسبب اخطاء الهلال، انتصرنا لأننا كنا الأفضل ، واحدة من المفاجأت في مباراة اليوم كانت مشاركة ابراهيم غالب أساسياً “.

وصعد النصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد بعد الفوز على الهلال بهدفين دون رد.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، النصر، الهلال، اهم الاخبار

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