ماميتش: نجحت في هزيمة الهلال بسلاح المفاجأة

قال زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر أن الجميع شاهد انضباطا تكتيكيا من فريق النصر حسم الأمور أمام الهلال بنصف نهائي كأس سمو ولي العهد.

وقال زوران عقب المباراة :” يوجد اكثر من عامل للفوز اليوم .. الأهم كان الانضباط ، عملنا اليوم ما اتفقنا جميعاً عليه والكل كان على قدر من المسؤليه ، المدرب الذي ليس لديه استعداد للمغامرة وتطبيق أشياء جديدة في كرة القدم لا يعمل بها”.

وأضاف:” لم ننتصر اليوم بسبب اخطاء الهلال، انتصرنا لأننا كنا الأفضل ، واحدة من المفاجأت في مباراة اليوم كانت مشاركة ابراهيم غالب أساسياً “.

وصعد النصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد بعد الفوز على الهلال بهدفين دون رد.