مانشستر سيتي يخطف 3 نقاط مثيرة من نابولي

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

أفلت مانشستر سيتي من كمين ضيفه نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، بفوزه الصعب 2-1 على إستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت أيضاً فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على فينورد الهولندي بالنتيجة ذاتها.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجلهما رحيم ستيرلينغ وغابرييل خيسوس في الدقيقتين التاسعة و13.

وأهدر درايس ميرتينز لاعب نابولي ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل أمادو دياوارا الهدف الوحيد لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وعلى ملعب فينورد، فاز شاختار دونيتسك على مضيفه فينورد 2-1.

ورفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وظل فينورد بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.