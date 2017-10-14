مانشستر سيتي يدك شباك ستوك بسباعية

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي، واكتسح ضيفه ستوك سيتي 7 -2 اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليغرد الفريق منفرداً على قمة جدول المسابقة، مستغلاً تعادل جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد مع مضيفه ليفربول سلبياً، في افتتاح نفس الجولة في وقت سابق اليوم.

قتل أصحاب الأرض اللقاء نظرياً في شوطه الأول، بعدما سجلوا ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق، بدأت منذ الدقيقة 17 عبر البرازيلي المتألق غابرييل جيسوس، وبعدها بدقيقتين أضاف رحيم سترلينغ ثاني أهداف “السيتيزنز”، قبل أن يضيف الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 27.

وقلص السنغالي مامي بيرام ضيوف الفارق للضيوف قبل نهاية الشوط بدقيقة، وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين، سجل ستوك الهدف الثاني ولكن هذه المرة بمساعدة من النيران الصديقة بواسطة كيل ووكر بالخطأ في مرماه.

إلا أن جيسوس عاد ووسع الفارق مجدداً في الدقيقة 55 ليعلن عن سادس أهدافه هذا الموسم ويبقى على بعد هدف من متصدر هدافي المسابقة البلجيكي روميلو لوكاكو، وفي الدقيقة 60 جاء الدور على مواطنه فيرناندينيو الذي أضاف الهدف الخامس، ثم أضاف الألماني ليروي ساني الهدف السادس في الدقيقة 62.

وبعد نزوله لأرض الملعب بنحو 15 دقيقة، اختتم البرتغالي بيرناردو سيلفا سباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 79.

يذكر أن الجناح المصري رمضان صبحي بدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 53 على حساب توم إدواردز، ولكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من هذه الخسارة الثقيلة.

وبهذا الانتصار الكاسح يستغل رجال الإسباني بيب غوارديولا تعثر منافسهم المباشر على الصدارة مانشستر يونايتد، بتعادله سلبياً خارج ملعبه أمام ليفربول اليوم، لينفردوا بصدارة الترتيب بـ22 نقطة وبفارق نقطتين عن “الشياطين الحمر”، في المقابل، تجرع “البوترز” الخسارة الأكبر لهم هذا الموسم، الرابعة منذ بداية المسابقة، ليتجمد رصيدهم عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتاً.