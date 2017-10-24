مانشستر سيتي يقطع الطريق على باريس سان جيرمان

أكدت وسائل إعلام أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب بشكل كبير من تجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، وبالتالي يغلق الباب أمام الأندية الطامعة في خدمات لاعبه، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقاً لموقع “غول” بدأ مانشستر سيتي مفاوضاته مع اللاعب من أجل ضمان بقائه في ملعب الاتحاد حتى 2021، بمرتب شهري يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت بعض الأنباء في الآونة الأخيرة أن سان جيرمان مهتم بضم اللاعب البلجيكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة السيتي متمسكة ببقاء دي بروين في صفوف الفريق.

وأكد “غول” أن الاتفاق بين مانشستر سيتي ودي بروين على تجديد العقد أصبح قريب للغاية.

وشارك النجم البلجيكي في 9 مباريات مع مانشستر سيتي هذا الموس، سجل خلالهما هدفاً وحيداً، وصنع 6 آخريين.