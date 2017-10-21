مانشستر سيتي يواصل نتائجه الساحقة في الدوري

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على بيرنلي 3-0 على ملعب الاتحاد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وافتتح أغويرو التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأضاف نيكلاس أوتاميندي الهدف الثاني في الدقيقة 74، قبل أن يختتم ليروي ساني أهداف فريقه في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، إذ أن هذا الفوز هو السابع على التوالي لمانشستر سيتي، والثامن له، مقابل التعادل في مباراة واحدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لبيرنلي هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.