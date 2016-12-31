مانشستر يفلت من فخ ميدلسبره في الوقت القاتل

أنهى مانشستر يونايتد عام 2016 بفوز ثمين 2-1 على ضيفه ميدلسبره 2-1،ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وواصل مانشستر يونايتد انتفاضته في المسابقة بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في اللحظات الأخيرة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم ميدلسبره بهدف مباغت في الشوط الثاني عن طريق غرانت ليدبيتر في الدقيقة 67.

ونجح يونايتد في قلب الطاولة على منافسه في الوقت القاتل بعدما أدرك الفرنسي أنطوني مارسيال التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف مواطنه بول بوغبا الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميدلسبره عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.